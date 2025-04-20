Раскрыта дата релиза нового флагмана Nubia с подэкранной камерой

Компания Nubia объявила официальную дату презентации своего нового флагманского смартфона. Модель, которую ранее анонсировали в конце марта, получит название Nubia Z70S Ultra и будет представлена 28 апреля. Об этом сообщает издание GSMArena.

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Вместе с анонсом даты компания также опубликовала промо-изображения устройства, демонстрирующие две расцветки, в которых будет доступен смартфон.

Как выяснилось, полное название новинки — Nubia Z70S Ultra Photographer Edition. Это название не случайно: дизайн смартфона, особенно в серо-черном варианте, явно вдохновлен внешним видом профессиональных цифровых камер и подчеркивает его фотовозможности.

Согласно предварительной информации, смартфон будет оснащен основной камерой с эквивалентным фокусным расстоянием 35 мм, а также ультраширокоугольным объективом и телеобъективом-перископом.

Экран устройства почти лишен рамок и имеет разрешение 1.5K. Nubia продолжает свою традицию, интегрируя фронтальную камеру под дисплей, что обеспечивает максимально чистый вид экрана без вырезов.

Ожидается, что на презентации 28 апреля будут раскрыты полные технические характеристики и цены на Nubia Z70S Ultra.