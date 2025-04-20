Стало известно, в каких космических технологиях РФ заинтересован Илон Маск

«Бойся данайцев, дары приносящих». Гомеровское наставление поневоле приходит на ум, когда начинаешь детально изучать перспективы возможного сотрудничества РФ и США в космосе. Дело в том, что, судя по анонсам, Роскосмос, похоже, рассчитывает на совместную работу с американцами в сферах, где мы впереди планеты всей.

Последнее время идут разнообразные переговоры с американцами по поводу возможного сотрудничества в разных сферах. Например, в добыче редкоземельных металлов или углеводородов. На днях озвучивалась идея о возобновлении закупки «боингов», видимо, чтобы поддержать самолётостроение США. Какова реакция наших авиастроителей - пока неизвестно. Но речь идёт не только о делах земных. Мы в ситуативной дружбе с американцами готовы замахнуться и на космос.

Так, российский бизнес-переговорщик Кирилл Дмитриев в марте говорил, что обсуждал с новым главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым идею сотрудничества с США в космосе. Дмитриев рассчитывает, что этот диалог продолжится.

Он анонсировал обсуждение проектов с главой американской компании SpaceX Илоном Маском.

«Наша идея по поводу совместной работы с Маском - это не просто идея по поводу Марса, а это действительно наличие очень мощных компетенций и в Роскосмосе, и в Росатоме, которые могли бы помочь, в том числе в полете на Марс, сделать его более эффективным и безопасным», - сказал Кирилл Дмитриев.

А что интересует американцев из наших достижений в космонавтике? Думаю, их очень интересует наш ядерный буксир. Действительно, у нас есть уникальная разработка в высокой степени готовности для освоения околоземного и дальнего космоса. Это ядерный буксир «Зевс».

По словам Дмитрия Баканова, ядерные технологии в космосе - это не просто амбиция, а необходимость для будущих миссий. Мы приступили к работе над проектом в 2009 году. Создать его прототип планируется в 2030-м.

Буксир представляет собой космический комплекс с транспортно-энергетическим модулем на базе ядерной энергетической установки и электроракетной двигательной установки. Применено турбомашинное преобразование энергии. Такие межпланентные экспедиции требовали бы гораздо меньше времени, чем при использовании жидкостных ракетных двигателей.

В связи с нашим ядерным буксиром в середине марта возникли идеи о сотрудничестве с американцами. Такую идею поддерживает Дмитрий Баканов, который говорит, что пилотируемые миссии к планетам Солнечной системы, которые сегодня планируются в мире, невозможно совершить без опыта России.

В США есть свои электроракетные двигатели с хорошими показателями, а вот реакторной установки для эффективного получения электроэнергии пока нет. Сейчас у них практически прорабатываются проекты космических кораблей с использованием ядерных ракетных двигателей.

Но это тепловые двигатели, в которых через активную зону реактора прокачивается водород, создающий тягу. Такие установки развивают большую тягу, имеют в два раза большую скорость истечения газов, чем лучшие жидкостные ракетные двигатели. А наша электроракетная установка – почти в десять раз больше, чем их ядерная. Это приводит к большей эффективности дальних перелётов.

Фокус в том, что «Зевс» пока нам не нужен. Ведь сам буксир никуда и не должен лететь. Его используют для буксирования некого космического аппарата. Но такого аппарата ещё нет.

И вот возникает подозрение, что «сотрудничество» может быть реализовано американцами по такой схеме. Они могут создать с нами общий проект, в котором участвуют большими деньгами, а мы – своими деньгами и разработками. В результате, США получат доступ к нашим достижениям, которые прекрасно смогут повторить. А в выгодный для себя момент выйти из проекта. Мы лишимся уникальности своих технологий, напрасно потраченных денег и останемся с буксиром, для которого непосредственно у нас нет задач.

Эта схема прекрасно отработана американским бизнесом в 90-е годы. Например, многие считают, что в американском F-35 угадываются черты российского самолета вертикального взлета и посадки Як-141, к проекту которого в свое время были допущены американцы.

Может быть, не стоит обольщаться предложениями о сотрудничестве со страной, которая в момент прекратила взаимодействие с нами, вынудив аварийно искать способы замены комплектующих, к которым мы так привыкли. Как привыкли, так можем и отвыкнуть. Начали уже, так надёжнее, чем рассчитывать на благорасположение «партнёров». Уж американцы-то всегда выносят за скобки только то, что им выгодно.