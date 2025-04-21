В связи со смертью Папы Римского Франциско в Сети вспоминают мистическое пророчество Святого Малахии, согласно которому он стал последним Папой Римским в истории.

Архиепископ из Северной Ирландии записал свои пророчества короткими фразами на латыни: все они предсказывали судьбу Пап до конца света. Согласно современной трактовке, Франциск был последним Папой Римским. По мнению Малахии, его уделом будет пасти овец своих среди множества терзаний. Затем наступит конец Рима и начнется Страшный суд.

Тем не менее, есть мнения, что пророчества Малахии являются подделкой. Первые задокументированные факты о его пророчествах появились в XVI веке, через 500 лет после его смерти. Они были опубликованы в книге бельгийского монаха Арнольда де Вийона, который, якобы, нашел рукопись в римском монастыре.

В то время как о папах, которые жили до публикации рукописи в 1590-м году, говорилось довольно точно, факты о последующих главах католической церкви имели много неточностей, передает «КП».

Папа Римский Франциск умер на 89-м году жизни.

В феврале сообщалось, что 88-летний Папа Римский попал в больницу для лечения бронхита. 10 марта стало известно, что стабильное улучшение состояния Папы Римского продолжается, а уже 16 марта Ватикан обнародовал первое фото Франциска после его госпитализации.

Кардинал сообщил подробности смерти папы Римского

23 марта он вышел на балкон одного из окон римской больницы имени Агостино Джемелли, чтобы провести традиционное воскресное благословение, а затем был выписан из медучреждения.

Первое публичное появление Папы Римского произошло 6 апреля — тогда он неожиданно появился перед верующими на площади Святого Петра в Ватикане.