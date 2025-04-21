Xiaomi представила новую камеру видеонаблюдения

Xiaomi запустила новую камеру видеонаблюдения Smart Camera 4 в Китае по цене всего 249 юаней ($34). Устройство, доступное на JD.com, предлагает 4K-видео, искусственный интеллект и панорамный обзор.

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Камера оснащена 8-МП сенсором, обеспечивающим сверхчеткое изображение с разрешением 3840×2160. Поддержка Wi-Fi 6 гарантирует быструю передачу данных, а двухмоторная система поворота позволяет охватывать 360° по горизонтали и 160° по вертикали, устраняя слепые зоны. Ночная съемка с ИК-подсветкой эффективна на расстоянии до 10 метров.

Особенностью Smart Camera 4 стала локальная обработка данных с помощью чипа MJA1, который поддерживает функции ИИ, такие как распознавание лиц, обнаружение плача ребенка и отслеживание движения. Это повышает конфиденциальность, так как данные не отправляются в облако. Камера также поддерживает двустороннюю аудиосвязь и интеграцию с экосистемой Xiaomi через HyperOS, позволяя, например, включать свет при обнаружении движения.