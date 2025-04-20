В Египте нашли гробницу наследника фараона Усеркафа

В Египте археологи обнаружили гробницу наследника фараона Усеркафа — первого правителя V династии Древнего Египта. Находки были сделаны в Саккаре, недалеко от Каира, сообщает Министерство туризма и древностей Египта.

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Египетские археологи говорят, что находка поможет ученым раскрыть секреты древнеегипетской цивилизации.

«Археологическая миссия нашла усыпальницу принца Васер-иф-ре, сына фараона Усеркафа, первого правителя V династии Древнего Египта», — сказано в сообщении.

Доктор Мохаммад Исмаил Халид, глава Высшего совета древностей Египта, рассказал, что впервые была найдена «ложная дверь из розового гранита, имеющая 4,5 метра в высоту и 1,15 метра в ширину». Она украшена иероглифами, объясняющими имя принца и его титулы.

Кроме того, экспедиция обнаружила в гробнице статую фараона Джосера, его жены и десяти дочерей. Ученые считают, что эти статуи перенесли сюда в более поздние века.

Был найден и стол для подношений из красного гранита диаметром 92,5 сантиметра, а внутри одной из камер гробницы обнаружили статую из черного гранита высотой 1,17 метра.

Перед восточным фасадом также был обнаружен еще один вход в гробницу с двумя уступами из розового гранита.

Саккара — один из древнейших некрополей Египта. Здесь имеются захоронения, относящиеся к I династии фараонов (XXXI—XXIX века до н. э.). Главной достопримечательностью считается ступенчатая пирамида Джосера — самая древняя пирамида в Египте.