Учёные нашли альтернативу газу и углю в солнечной энергии

Учёные считают, что термоядерный синтез в будущем сможет заменить уголь и даже газ.

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По данным портала "Новости мира инноваций", в отличие от солнца и ветра, которые зависят от погоды, термояд даёт постоянный поток энергии. Реакция синтеза, такая же, как в звёздах, объединяет ядра атомов, выделяя огромное количество энергии.

Один килограмм термоядерного топлива содержит примерно в 10 миллионов раз больше энергии, чем килограмм угля, нефти или газа. При этом реакции термоядерного синтеза не приводят к выделению парниковых газов - так считает, например, Карл Тишлер из европейского консорциума по термоядерным исследованиям.

Однако учёные отмечают, что для начала полноценного использования такой энергии понадобятся десятилетия и сотни миллиардов долларов инвестиций.