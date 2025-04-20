Стало известно, насколько опасна для здоровья запущенная в Китае сеть 10G

Широкополосная сеть 10G, как и предшествующие поколения мобильной связи, не представляет опасности для здоровья человека, рассказал в интервью порталу Ura.ru директор интернет-компании «Другой телеком» Александр Кондаков.

По словам эксперта, с каждой новой стандартизированной технологией уровень воздействия на человека и окружающую среду не увеличивается, а, напротив, уменьшается.

Так, пояснил Кондаков, сеть 5G безопаснее 4G, а 4G — сетей 3G.

«Неопасно. Это непонятно кем пропагандируемая вещь [о вреде для здоровья и жизни] с каждой новой технологией, которая стандартизируется и появляется. 5G безопаснее 4G, потому что уменьшается мощность излучателей, и, соответственно, воздействия на человека и вообще на окружающую среду падает», — разъяснил специалист.

В настоящее время стандартами, прошедшими международную сертификацию, являются только сети 5G и 6G, напомнил директор компании.

Фактически Huawei реализовала в Китае сеть уровня 6G или даже 7G, если говорить о терминологии, принятой мировым сообществом, а не 10 G, уточнил Кондаков.

В России внедрение широкополосных сетей шестого поколения (6G) возможно через несколько лет после начала эксплуатации сетей 5G, констатировал эксперт.