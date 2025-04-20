Google скоро представит значительный редизайн Android

Компания Google готовится представить новое значительное обновление дизайна операционной системы Android, основанное на эволюции своей айдентики Material Design. Ожидается, что изменения будут продемонстрированы уже в следующем месяце, вероятно, в рамках конференции Google I/O. Об этом сообщает издание Android Authority (AA).

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Google регулярно пересматривает внешний вид Android, обычно привязывая эти изменения к выходу новых версий своего «дизайнерского языка» Material Design. Последнее крупное обновление Material Design с концепцией динамического цвета появилось в конце 2021 года вместе с Android 12.

Признаки грядущих изменений были обнаружены в репозитории библиотеки Material Components Android на GitHub. В одном из обсуждений разработчик задал вопрос о назначении новой темы «Material3Expressive». В ответ инженер Google, работающий над Material Design для Android, заявил, что компания «экспериментирует, предлагая разработчикам способы сделать их приложения более вовлекающими за счет внедрения более выразительных функций».

Эти данные, а также комментарий сотрудника Google, подтверждают работу над обновлением Material Design. Указания на сроки возможной презентации обновления были найдены в кодовой базе AOSP (Android Open Source Project). Издание Android Authority обнаружило патч месячной давности с заголовком «DO NOT SUBMIT I/O 2025 Expressive talk code demos». Хотя упоминание «I/O 2025» впоследствии было удалено, тема патча по-прежнему указана как 'io_talk', что является сильным намеком на демонстрацию изменений на предстоящей конференции Google I/O в мае. Патч, к слову, добавляет новый код в библиотеку Material 3 Compose, которая позволяет приложениям, построенным на Jetpack Compose, использовать компоненты Material Design 3.

В Google отказались комментировать эту информацию изданию Android Authority.

По данным инсайдеров Android Authority, новый дизайн носит рабочее название «Material Design 3 Expressive». Это предполагает, что речь идет скорее об эволюции существующей версии Material Design 3, а не о полностью новой версии языка. Главная цель, как следует из названия и комментария инженера, — сделать приложения «более выразительными» и интерактивными.

Ожидается, что более подробная информация о Material Design 3 Expressive и его влиянии на внешний вид Android будет представлена на конференции Google I/O, проведение которой запланировано на 20-21 мая 2025 года.