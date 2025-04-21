iPhone 16e оказался на 40% оснащен собственными комплектующими Apple

Портал PhoneArena со ссылкой на отчёт аналитической компании Counterpoint сообщает, что «наследник» серии iPhone SE, iPhone 16e, стал первым смартфоном Apple, в котором используется не только модем собственного производства компании, но и много других собственных комплектующих.

© Apple

Согласно данным Counterpoint, более 40% компонентов, использованных в iPhone 16e, произведены самой Apple, что является рекордом для линейки телефонов Apple.

«Для сравнения, только 29% внутренних компонентов iPhone 16 сделаны Apple, а 31% деталей iPhone SE 3 — собственного производства Apple», — отмечает источник.

© Counterpoint

Благодаря использованию собственных компонентов, Apple смогла снизить стоимость iPhone 16e на $200 по сравнению с iPhone 16, предложив эту модель за $599. Дополнительные внутренние компоненты также позволяют Apple иметь больший контроль над iPhone 16e, что может повысить не только пользовательский опыт, но и производственный опыт компании.