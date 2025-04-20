На Земле 22 апреля ожидаются магнитные бури

На Земле вечером 22 апреля прогнозируются магнитные бури уровня G1—G2, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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«Ближе к вечеру с вероятностью около 85% начнутся магнитные бури от слабого до среднего уровня классов G1—G2», — написал Леус в своём Telegram-канале.

По его словам, такие явления, согласно прогностическим центрам, продержатся с 22 по 24 апреля.

Инженер обсерватории «Вега» Новосибирского государственного университета Егор Коняев 18 апреля рассказал, что в ближайшие два года возможно снижение солнечной активности.