Новый мир инопланетной жизни: на Марсе обнаружен таинственный «портал»

НАСА обнаружило на Марсе таинственный "портал", который может привести в новый мир инопланетной жизни, Американское космическое агентство признало, что отверстие шириной более 300 футов (более 90 метров) на поверхности Марса может быть "порталом", ведущим в подземный мир инопланетной жизни.

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Американское космическое агентство опубликовало шокирующее изображение огромного отверстия в марсианском ландшафте в журнале Astronomy Picture of the Day. Вместо того, чтобы оставлять людей с загадкой, НАСА предположило, что гигантская дыра, по-видимому, ведет на таинственный "нижний уровень", который может поддерживать жизнь.

"Отверстия, подобные этому, представляют особый интерес, потому что они могут быть порталами на более низкие уровни, которые переходят в обширные подземные пещеры", - говорят исследователи НАСА.

"Если это так, то эти естественные туннели относительно защищены от суровой поверхности Марса, что делает их относительно хорошими кандидатами для содержания марсианской жизни", - добавили они.

Это громкое заявление НАСА, которое последовательно пытается оправдать ожидания общественности относительно обнаружения внеземной жизни как на других планетах, так и здесь, на Земле, отмечает Daily Mail. До сих пор основное внимание уделялось микробной жизни, которая, возможно, скрывается в замерзших океанах на соседних с Землей планетах и спутниках. Однако исследователи отметили, что по другую сторону этой дыры могут быть "обширные подземные пещеры", добавив, что эта область вскоре может стать главной целью будущих астронавтов, высаживающихся на Марс.

НАСА отметило, что на этом снимке, первоначально сделанном в 2017 году орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, на самом деле видно несколько отверстий на поверхности планеты.

"В этом пейзаже, похожем на швейцарский сыр, изображено множество отверстий, и все, кроме одного, показывают пыльную, темную марсианскую местность под испаряющимся, светлым льдом из углекислого газа", - пишут исследователи.

Наиболее заметной канавой является идеально округлое отверстие в правом верхнем углу спутниковой фотографии - гигантская полость площадью пример100 метров.

Еще более загадочным открытие делает тот факт, что это отверстие окружено круглым кратером, констатирует Daily Mail.

Что касается того, что стало его причиной, команда НАСА предположила, что оно могло возникнуть в результате падения метеорита, но сейчас главный вопрос заключается в том, что находится на другом конце этой ямы.

"Таким образом, эти ямы также являются главными мишенями для возможных будущих космических аппаратов, роботов и даже людей, совершающих межпланетные полеты", - добавили в НАСА.

Хотя ученые полагают, что миллиарды лет назад Марс был снова похож на Землю, сегодня лучшая надежда найти признаки жизни возлагается на марсоходы НАСА, спутники и будущих астронавтов, обнаруживающих подземные пещеры или лавовые трубы на давно мертвой поверхности Марса.

Поскольку на Марсе сейчас отсутствует сильное магнитное поле и плотная атмосфера, его поверхность постоянно подвергается бомбардировке высокими уровнями космической и солнечной радиации, которые могут быть смертельно опасны для жизни в том виде, в каком мы ее знаем.

Однако жизнь, возможно, смогла выжить под землей благодаря естественной защите этих пещер и труб - это означает, что астронавты могли бы найти здесь свидетельства или даже окаменелости живых организмов.

Для поиска этих пещер были даже привлечены американские эксперты по подземным тайнам и сейсмической активности - Геологическая служба США (USGS). В 2019 году научный центр астрогеологии Геологической службы США опубликовал потрясающую карту с подробным описанием более 1000 объектов, которые, по мнению их экспертов, могут быть входами в пещеры, разбросанные по всей поверхности Марса. К сожалению, подчеркивает Daily Mail, Геологическая служба США отметила, что в их обзоре использовались данные, полученные с зондов, пролетавших на высоте 250 миль над поверхностью Марса.

Глен Кушинг, ученый-космонавт из научного центра астрогеологии Геологической службы США, сказал: "Невозможно увидеть, как далеко любой из них уходит под поверхность".

"Не зная, какие из них являются пещерами, а какие - просто нишами со скромной протяженностью в поперечнике, мы с осторожностью заявляем, что это "потенциальные" входы в пещеры", - добавил он в пресс-релизе за 2019 год.

Другие космические миссии, в том числе "Марс Экспресс" Европейского космического агентства, также обнаружили свидетельства существования древних лавовых трубок под спящими вулканами планеты.

Однако эта недавно опубликованная фотография неопровержимо доказывает, что на Марсе есть по крайней мере одно отверстие, ведущее в неизвестный подземный слой.

Первые астронавты-люди, которые смогут увидеть эту огромную дыру своими глазами, могут появиться в 2028 году.

Основатель SpaceX Илон Маск недавно выступил в подкасте Joe Rogan Experience, где он значительно ускорил сроки прибытия людей на Красную планету. Ранее целью было высадить первых астронавтов на Марс не ранее 2030 года, пишет Daily Mail.

Илон Маск сказал, что "план по умолчанию" SpaceX состоял в том, чтобы "запустить несколько космических кораблей на Марс в конце следующего года". Это тот же самый тип космических аппаратов, который тестировала SpaceX, и некоторые из недавних испытаний закончились огненным взрывом. В этих миссиях также не будет экипажей, и они позволят проверить, смогут ли аппараты успешно приземлиться на Красной планете. Маск добавил, что он надеется, что его компания запустит в общей сложности пять таких дистанционно управляемых космических кораблей к Марсу в 2026 году.