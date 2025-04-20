Хакеры используют онлайн-конвертеры для кражи личных данных россиян

Депутат Госдумы, член комитета по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин предупредил о новой киберугрозе: злоумышленники массово используют онлайн-конвертеры для распространения вирусов и кражи данных.

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Схема атак основана на доверии пользователей к сервисам преобразования файлов. Загружая документ на сторонний ресурс, человек невольно открывает доступ к устройству. Мошенники создают поддельные платформы или внедряют вредоносный код в легальные сервисы. В процессе конвертации файл модифицируется — в него встраиваются трояны или шпионские программы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Наибольшую опасность представляют конвертеры, требующие установки дополнительного ПО. Под видом «вспомогательных утилит» распространяются программы-шпионы, способные перехватывать пароли, отслеживать активность или предоставлять хакерам удалённый доступ к системе.

Немкин порекомендовал использовать только проверенные сервисы с надёжной репутацией и отказаться от установки непонятных приложений. Кроме того, нужно внимательно изучать сайты, запрашивающие расширенные разрешения, регулярно обновлять антивирусное ПО и проверять скачанные файлы перед открытием.

Депутат подчеркнул: даже легальные на первый взгляд сервисы могут быть скомпрометированы, поэтому бдительность остаётся ключевым инструментом защиты.