Бюджетные новинки: Samsung Galaxy A26 сравнили с A36

Samsung недавно представила смартфоны Galaxy A26 и A36, ориентированные на бюджетный и средний сегмент. Как сообщает GSMArena, оба устройства имеют 6,7-дюймовые Super AMOLED-дисплеи с частотой 120 Гц, но A36 выигрывает за счет яркости 1200 нит против 800 нит у A26, что делает его удобнее для использования на солнце. A26 оснащен чипом Exynos 1380, а A36 — более мощным Snapdragon 6 Gen 3.

© Samsung

Оба смартфона имеют батарею 5000 мАч, но A36 поддерживает зарядку 45 Вт, в отличие от 25 Вт у A26, что ускоряет процесс зарядки. По тестам, A36 предлагает до 5,5 часов больше работы при веб-серфинге, хотя A26 лучше для геймеров. Камеры схожи: 50-МП основной сенсор, 8-МП ультраширокий и макро (5 МП у A36, 2 МП у A26). A26 имеет 13-МП селфи-камеру без HDR, а A36 — 12-МП с лучшей обработкой.

A26 стоит около $299 и сохраняет слот microSD, которого нет у A36 ($399). A36 поддерживает eSIM и бесшовные обновления Android, в отличие от A26. Оба устройства работают на Android 15 с One UI 7 и обещают 6 лет обновлений.

Выбор зависит от бюджета и приоритетов.