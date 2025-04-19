Экипаж МКС перешел на борт корабля «Союз» перед возвращением на Землю

Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит завершили переход с Международной космической станции (МКС) на корабль «Союз МС-26» перед возвращением на Землю. Прямая трансляция велась «Роскосмосом».

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После прощания с оставшимся экипажем МКС и закрытия люков между «Союзом МС-26» и российским модулем «Рассвет», космонавты приступят к предполетной подготовке: проверке герметичности, надеванию скафандров и тестированию бортовых систем.

Расстыковка от МКС намечена на 00:56 мск, торможение и начало спуска с орбиты – на 03:27 мск. После отделения отсеков, сгорающих в атмосфере, спускаемый аппарат с экипажем и грузом приземлится около 04:20 мск в районе 147 км юго-восточнее Жезказгана (Казахстан).

Для обеспечения поисково-спасательной операции Росавиация задействует 11 воздушных судов: самолет Ан-26, два Ан-12 и восемь вертолетов Ми-8.

На днях президент России Владимир Путин заявил, что существуют разные идеи по завершению работы МКС. Он не уточнил конкретные варианты, но отметил, что решение будет согласовано с международными партнерами.