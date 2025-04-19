ИТ-эксперт назвал способы защититься от мошенников на время отпуска

Россиянам перед поездкой на отдых следует позаботиться о безопасности всех устройств и аккаунтов в соцсетях, заявил руководитель отдела информационной безопасности компании «Код Безопасности» Алексей Коробченко. Об этом пишет «Лента.ру».

По его словам, путешественникам перед отъездом необходимо обновить прошивку компьютеров, умных телевизоров, роутера и других домашних устройств с тем, чтобы злоумышленники не смогли взломать их через уже известные уязвимости.

Все устройства, которые не будут использоваться, следует отключить от питания, пояснил ИТ-эксперт.

Коробченко отметил, что нужно также в целях безопасности обновить операционную систему и все приложения на мобильном телефоне.

Все важные данные, что находятся в гаджетах, заметил специалист, можно сохранить на домашнем компьютере и в облачных хранилищах.

«Избегайте установки статусов о том, что вы уезжаете в отпуск, и не выкладывайте фотографии билетов или информации о вашем маршруте до того, как вернетесь», — посоветовал Коробченко.

Ранее россиян предупредили о том, что мошенники перед Пасхой модернизировали схемы обмана — стали предлагать потенциальным жертвам списать долги перед праздником.

Для реализации процедуры жулики, по словам пострадавших, предлагают прислать код от карты или пароль от «Госуслуг».