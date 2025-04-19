Ученые нашли древнейшее поминальное блюдо в марокканской пещере

Британские ученые из Оксфордского университета совместно с марокканскими коллегами нашли следы древнейших поминальных трапез, проходивших 15000 лет назад в пещере Тафоральт на севере Марокко. Специалисты пришли к выводу, что доисторические люди готовили и ели дроф во время похоронных обрядов. Исследование опубликовано в научном журнале Ibis.

«Это были не обычные трапезы, а специально организованные погребальные пиры. Люди преодолевали значительные расстояния, чтобы добыть этих птиц в равнинных районах, затем готовили и съедали их в пещере рядом с усопшими», — объяснила ведущий автор работы, доктор Джоан Купер.

Особый интерес у археологов вызвало захоронение, где нашли грудную кость дрофы со следами разделки — древний аналог современной праздничной индейки.

Сегодня марокканская популяция больших дроф насчитывает всего около 70 особей и находится под угрозой исчезновения. Открытие подтверждает, что эти птицы обитали в Северной Африке на протяжении как минимум 15000 лет, что опровергает теорию об их недавнем переселении из Испании.

Пещера Тафоральт, также известная как «Грот голубей», продолжает удивлять ученых. Помимо останков дроф, здесь найдены свидетельства использования древними людьми лекарственных растений и сложных погребальных практик.