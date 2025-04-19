Исследователи обнаружили следы цивилизации каменного века в Швеции

Ученые из Швеции исследовали рога возрастом 7500 лет с увлекательной историей. Первоначально в каменном веке они использовались как топор, а позже, вероятно, как гарпун, пишет журнал Focus.

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В Швеции археологи обнаружили свидетельства культуры каменного века. Находка предполагает возможные ритуалы жертвоприношения. Загадочные рога были найдены вместе с человеческими останками. Вероятно, этот район был заселен между 5800 и 5000 годами до нашей эры.

Находка происходит из археологического памятника Страндвеген - поселения эпохи мезолита. По словам научного сотрудника университета Стокгольма Сары Гуммессон, это место уникально тем, что здесь сохранился органический материал, несмотря на плохие условия сохранности в Швеции.