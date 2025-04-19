Google представила работу умных очков со встроенным искусственным интеллектом

Google представила промежуточные результаты работы над платформой Android XR для умных очков и гарнитур с интеграцией ИИ-помощника Gemini, а также продемонстрировала работу прототипа. Об этом сообщает портал VC.

Во время презентации Ништа Бхатиа из Google продемонстрировала способность Gemini в очках запоминать визуальную информацию. После того как она отвернулась от книжной полки, ИИ точно назвал лежащую там книгу. Позже Gemini помог найти ключ-карту от отеля.

Также были показаны функции дисплея-линзы. Gemini интерпретировал график в книге, распознал название песни на виниловой пластинке и включил ее, а также построил пеший маршрут, отобразив трехмерную карту с указанием направлений.

Особое внимание получила функция перевода в реальном времени, которая впечатлила журналиста The Verge. В линзах очков отображаются субтитры на выбранном языке, что обеспечивает удобство общения. Вице-президент Google Шахрам Изади в свою очередь предложил использовать текстовые подсказки на экране для выступлений на публике — будто это телесуфлер.

После отмены проекта умных очков Project Iris в 2023 году Google сосредоточилась на разработке платформы Android XR. Основная цель — интеграция Gemini в гарнитуры других производителей. Несмотря на успешную демонстрацию, издание The Verge отмечает, что представленные возможности могут не в полной мере отражать реальную работу системы, находящейся в стадии разработки.