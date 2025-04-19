Представлена клавиатура с поддержкой деталей от Lego

Компания KBDcraft представила новую механическую клавиатуру Sachiel в формате TKL, с возможностью модифицировать корпус деталями Lego. Об этом сообщает портал «Хабр».

Одной из ключевых особенностей Sachiel является возможность замены шести навигационных клавиш справа на четыре поворотных энкодера или применения Lego-совместимых компонентов для изменения компоновки. Устройство поддерживает открытую прошивку QMK и веб-интерфейс VIAL, что предоставляет пользователям гибкость в настройке макросов, подсветки и функционала клавиш.

Дизайн и название Sachiel, как и в случае предыдущих моделей KBDcraft (Lilin, Israfel, Adam), вдохновлены аниме Evangelion. Клавиатура будет доступна в молочно-белой, красной и черной цветовой гаммах.

Точные технические характеристики пока не раскрываются. Вероятнее всего, подробнее об этом расскажут в рамках запуска краудфандинговой кампании на Kickstarter в апреле. Ожидаемая стоимость составит $100–$130, что обусловлено модульной конструкцией и адаптацией корпуса под Lego-совместимые крепления.