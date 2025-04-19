Стоимость iPhone 16 опустилась в России до рекордных значений

Стоимость базового iPhone 16 опустилась в России ниже 70 тыс. руб. Об этом сообщает портал «Палач».

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«На момент составления заметки iPhone 16 отдают на «Яндекс Маркете» всего от 69 072 рублей. Стоит отметить, что цены могут варьироваться в зависимости от региона — нужно переключиться на столицу и проверить, можно ли оформить доставку», — отметили эксперты.

Авторы «Палача» подчеркивают, что iPhone 16 выделяется стильным корпусом с алюминиевой рамкой, плоскими гранями и матовым задним стеклом, ярким Super Retina XDR OLED-экраном диагональю 6,1 дюйма с поддержкой True Tone, HDR10 и Dolby Vision, а также пиковой яркостью 2000 нит. Среди прочих особенностей смартфона называют мощный чип Apple A18 с 8 ГБ оперативной памяти, двойную камеру на 48 и 12 мегапикселей, высокую автономность, наличие стереодинамиков, MagSafe, кнопок Action Button и Camera Control, а также защиты IP68.

К недостаткам iPhone 16 относят лишь то, что в смартфоне нет телеобъектива и то, что он предлагает недостаточно плавный экран с частотой обновления изображения всего 60 Гц, тогда как все конкуренты последние несколько лет имеют частоту 120 или 144 Гц.