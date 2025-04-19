Стоимость iPhone 16 опустилась в России до рекордных значений
Стоимость базового iPhone 16 опустилась в России ниже 70 тыс. руб. Об этом сообщает портал «Палач».
«На момент составления заметки iPhone 16 отдают на «Яндекс Маркете» всего от 69 072 рублей. Стоит отметить, что цены могут варьироваться в зависимости от региона — нужно переключиться на столицу и проверить, можно ли оформить доставку», — отметили эксперты.
Авторы «Палача» подчеркивают, что iPhone 16 выделяется стильным корпусом с алюминиевой рамкой, плоскими гранями и матовым задним стеклом, ярким Super Retina XDR OLED-экраном диагональю 6,1 дюйма с поддержкой True Tone, HDR10 и Dolby Vision, а также пиковой яркостью 2000 нит. Среди прочих особенностей смартфона называют мощный чип Apple A18 с 8 ГБ оперативной памяти, двойную камеру на 48 и 12 мегапикселей, высокую автономность, наличие стереодинамиков, MagSafe, кнопок Action Button и Camera Control, а также защиты IP68.
К недостаткам iPhone 16 относят лишь то, что в смартфоне нет телеобъектива и то, что он предлагает недостаточно плавный экран с частотой обновления изображения всего 60 Гц, тогда как все конкуренты последние несколько лет имеют частоту 120 или 144 Гц.
«Если вас смущают эти недостатки, то можете присмотреться к Realme GT7 Pro или OnePlus 13», — заключили эксперты.