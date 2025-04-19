Microsoft и Western Digital будут добывать редкоземельные металлы из жестких дисков

Western Digital совместно с Microsoft и рядом специализирующихся на утилизации электроники компаний запустила в США программу переработки жестких дисков с целью сократить зависимость от поставок редкоземельных элементов из Китая и снизить углеродный след. Об этом сообщает портал Tom's Hardware.

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Жесткие диски остаются важным компонентом инфраструктуры центров обработки данных, где миллионы накопителей изнашиваются каждые 3–5 лет. До недавнего времени такие устройства отправлялись на свалки, что усугубляло проблему электронных отходов. Запрет Китая на экспорт редкоземельных материалов подтолкнул компании к поиску экологичных решений.

Согласно проекту, жесткие диски, в основном из дата-центров Microsoft, проходят процесс измельчения для полной защиты данных. После этого устройства поступают на переработку в Critical Materials Recycling (CMR) и PedalPoint Recycling. Первая извлекает редкоземельные элементы, а PedalPoint фокусируется на таких материалах, как золото, медь, палладий, сталь и алюминий. Отмечается, что используемые технологии переработки минимизируют воздействие на окружающую среду.

По заявлению Western Digital, проект уже позволил вернуть в экономический оборот свыше 21 тонны сырья. Эффективность извлечения ценных материалов достигает 80%, а для редкоземельных элементов — более 90%. Это существенно снижает выбросы парниковых газов, особенно по сравнению с добычей и транспортировкой руды.

Потенциал переработки жестких дисков огромен. На 2022 год в мире насчитывалось около 23 тыс. дата-центров с миллионами серверов, срок эксплуатации которых стремительно подходит к концу. К 2030 году ожидается, что объём электронных отходов достигнет 75 млн тонн, что лишь подчеркивает важность подобных инициатив.