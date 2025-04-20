Ученый предупредил о последствиях крупной корональной дыры на Солнце

Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв рассказал в беседе с RT, что на Солнце в данный момент есть довольно крупная корональная дыра, которая при взаимодействии с Землёй может вызвать магнитную бурю 22 апреля.

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«На Солнце есть корональная дыра в данный момент, довольно крупная. Это такое образование, которое производит быстрый солнечный ветер. Она уже существует, но в данный момент этот ветер проходит мимо Земли, однако через пару дней он с Землёй начнёт взаимодействовать. Поэтому действительно на 22-е (апреля. — RT) у нас прогноз магнитных бурь», — рассказал собеседник RT.

По его словам, классы прогнозируемых бурь G1—G2 являются «очень слабыми».

«Это минимальный уровень магнитных бурь», — пояснил Богачёв.

Он также отметил, что прогноз о длительности магнитных бурь с 22 по 24 апреля не означает, что одна магнитная буря будет длиться всё это время.

«Так, чтобы буря была несколько дней без перерыва, такое бывает очень редко. Бывает, что в течение нескольких дней они периодически возникают и затухают. В нашем случае речь идёт о втором (варианте. — RT). В течение этого периода возможны отдельные всплески», — заключил учёный.

Ранее стало известно, что на Земле вечером 22 апреля прогнозируются магнитные бури уровня G1—G2.

Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.