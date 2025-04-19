«Безрамочный» Honor X60 GT показали официально

Honor представила дизайн нового смартфона Honor X60 GT, который станет частью линейки GT и поступит в продажу 22 апреля. Устройство уже доступно для предварительного бронирования на официальном сайте Honor в Китае.

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Судя по изображениям, смартфон будет выпущен в двух цветовых вариантах, а его дизайн выделяется квадратным модулем камеры, смещенным в левый верхний угол задней панели, в отличие от круглого блока в центре у предшественников.

По слухам, Honor X60 GT оснастят процессором Snapdragon 8+ Gen 1 — чипом 2022 года. Объем оперативной памяти составит 12 ГБ, а встроенной — 256 ГБ. Главной особенностью станет аккумулятор емкостью около 6300 мАч (номинальная — 6120 мАч).

Смартфон дополнит линейку Honor X60 и X60 Pro, выпущенных в октябре 2024 года. Возможно, 23 апреля вместе с X60 GT представят Honor GT Pro и планшет Honor Tablet GT. Новинка ориентирована на средний ценовой сегмент, сочетая мощность и доступность.