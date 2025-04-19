Дешевый смартфон Google Pixel оказался лучше флагманского и дорогого Samsung

Специалисты DxOMark протестировали камеру бюджетного смартфона Google Pixel 9a и присудили ей больше баллов, чем дорогому и флагманскому Samsung Galaxy S25 Ultra. Об этом сообщает портал iXBT.

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Новинка набрала 143 балла в рейтинге DxOMark, что ставит ее на один уровень с такими флагманами, как Huawei P50 Pro, iPhone 13 Pro Max, Galaxy S24 Ultra и iPhone 15. При этом смартфон стоит $500.

Отмечается, что Pixel 9a уступает в технических характеристиках своему предшественнику, Pixel 8a, который предлагал 64-мегапиксельный сенсор 1/1,73 дюйма. Новинка получила датчик разрешением 48 Мп и меньшего размера (1/2 дюйма). Тем не менее, улучшенная светосила f/1.7 способствует более высокому качеству фотографий.

По итогам тестирования, Pixel 9a удостоился 150 баллов за качество фото — это больше, чем у Galaxy S25 Ultra. Однако оценки за эффект боке и снимки с приближением оказались менее впечатляющими, что объяснимо отсутствием третьей телеобъективной камеры.

Видеосъемку смартфона оценили на 137 баллов. Общая оценка составила 143 балла, что равносильно 33 месту в общей таблице DxOMark. Лидером рейтинга остается Huawei Pura 70 Ultra (163 балла).