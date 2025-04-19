В Сеть слили полные характеристики флагманского Motorola Razr 60 Ultra

Motorola готовится представить свой новый складной смартфон Razr 60 Ultra. Полные спецификации устройства утекли в сеть перед официальным анонсом 24 апреля.

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Смартфон оснастят чипом Snapdragon 8 Elite, обеспечивающим топовую производительность, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем на 512 ГБ (UFS 4.0). Основной 7-дюймовый LTPO AMOLED-экран с разрешением 1440p и частотой обновления 165 Гц достигнет пиковой яркости 4500 нит.

Внешний 4-дюймовый дисплей также поддерживает 165 Гц. LTPO-технология позволяет динамически менять частоту обновления для экономии энергии.

Камеры включают основную на 50 МП с оптической стабилизацией и сверхширокоугольную на 50 МП с функцией макросъемки, заменившую телеобъектив предшественника Razr 50 Ultra. Фронтальная камера — тоже 50 МП. Аккумулятор увеличен до 4700 мАч, с поддержкой быстрой зарядки 68 Вт и беспроводной на 30 Вт.

Смартфон будет работать на Android 15 и предложит яркие цвета, включая красный и зеленый. Цена в Европе, по слухам, составит около €1346 за версию 12 ГБ/512 ГБ.