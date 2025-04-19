Раскрыт срок снижения солнечной активности

Снижение солнечной активности прогнозируется в ближайшие два года. Об этом заявил инженер обсерватории «Вега» Новосибирского государственного университета (НГУ) Егор Коняев в разговоре с ТАСС.

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По словам специалиста, это связано с тем, что пик активности одиннадцатилетнего солнечного цикла завершается.

Ученые прогнозируют резкий всплеск солнечной активности в 2025 году

Ранее специалисты Кембриджского университета (Великобритания) обнаружили признаки биологической активности за пределами Солнечной системы.

До этого стало известно, что некоторые виды лишайников смогли пережить условия, максимально приближенные к марсианским, и при этом остались «живыми» — то есть продолжали обмен веществ.