Ученые из Кембриджа заподозрили жизнь на другой планете

Ученые Кембриджского университета с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" обнаружили в атмосфере экзопланеты K2-18b, расположенной примерно в 124 световых годах от Земли, признаки жизни – химические соединения диметилсульфид и диметилдисульфид. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

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Новости о том, что ученые обнаружили на какой-нибудь планете признаки возможной жизни, поступают с завидной регулярностью. Все дело в том, что под "признаками жизни" сегодня подразумеваются совершенно определенные вещи: вовсе не следы динозавров или хотя бы зелень лесов, а всего лишь наличие в атмосфере определенных веществ. И в этом стоит разобраться подробнее.

Для начала о том, как именно эти вещества обнаруживают. Отправить разведывательный зонд на планету, до которой десятки и сотни световых лет, мы, разумеется, не можем. Вместо этого наблюдаем в телескопы. Когда планета, на которую смотрят ученые, проходит перед своей звездой, то свет, проходя через атмосферу, меняет спектр. Поскольку различные вещества поглощают свет по-разному, то изменения спектра говорят об их наличии или отсутствии. Например, углекислотная атмосфера выглядит в этот момент совершено не так, как, скажем, метановая.

Поняв, из чего состоит газовая оболочка планеты, исследователи начинают предполагать, откуда эти вещества там взялись. Подавляющее большинство их образуются в результате простых химических реакций, вулканической деятельности, эрозии, испарения и так далее. Но есть среди них и такие, которые на Земле являются продуктами жизнедеятельности живых организмов.

Вот здесь и начинается тонкий лед. В таких исследованиях слишком много предположений, неточностей и неопределенностей.

На самом деле результаты изучения должны выглядеть так: "В атмосфере такой-то планеты, вероятно, найдены следы таких-то веществ, которые, предположительно, могут вырабатываться живыми существами на Земле".

Процент достоверности в таких данных довольно низок.

Планета K2-18b находится на расстоянии 124 световых лет от Земли, и это очень далеко. Для сравнения: аппарат "Вояджер-1", запущенный полвека назад и являющийся самым быстрым аппаратом за всю историю космонавтики, за весь свой полет не преодолел и двадцати световых часов!

Точность наблюдения за такой далекой планетой не может составлять 100%, всегда есть ошибки. Однако "Джеймс Уэбб" смог увидеть в чужой атмосфере признаки присутствия диметилсульфида и диметилдисульфида. Причем произошло это еще год назад, но тогда результаты наблюдений были подвергнуты сомнению других ученых. Сейчас исследования были проведены повторно, и наличие таких молекул подтвердилось с вероятностью 99,7%. На Земле эти вещества производятся в основном микробами – например морским фитопланктоном. Но это вовсе не означает, что планета K2-18b кишит им – хотя бы потому, что диметилсульфид и диметилдисульфид могут появляться в результате каких-нибудь реакций, пока не известных земным химикам.

Пессимизма добавляет и тот факт, что K2-18b – это "субнептун" – планета, почти в 10 раз более крупная, чем Земля, и целых 6% ее массы приходится на атмосферу. Это очень много, примерно в 7 тысяч раз больше у нашей планеты. Значит, атмосфера K2-18b на порядки массивнее нашей и должна давать очень мощный парниковый эффект, мешающий существованию жизни.

И все же полученные данные позволили осторожным ученым сформулировать открытие следующим образом: "Учитывая все, что мы знаем, планета с океаном, кишащим жизнью – сценарий, в наибольшей степени стыкующийся с теми данными, которые мы получили".

То есть на K2-18b, возможно, есть много водорослей. А возможно – нет.

Хотя…