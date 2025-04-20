Стали известны три главных угрозы существования человечества

Учёные обозначили три главных сценария глобальной катастрофы, способной уничтожить человечество. Лидирующую позицию занимает ядерная война — наиболее вероятная и катастрофическая угроза для биосферы. Две других возможных причины — пандемия неизвестного смертельного вируса и столкновение с астероидом.

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Эксперты указывают: каждая из этих угроз способна спровоцировать не только мгновенную гибель миллионов, но и запустить каскад необратимых последствий — от дефицита базовых ресурсов до краха цивилизационных институтов.

Исторические примеры, такие как эпидемии прошлого, демонстрируют уязвимость социума перед биологическими вызовами. Однако современные вирусы, устойчивые к лечению, могут оказаться смертоноснее предшественников, передает ИА «Кулик».

Ядерный конфликт остаётся приоритетным риском из-за концентрации арсеналов в руках отдельных государств. Непреднамеренный запуск или умышленная атака способны вызвать не только мгновенные разрушения, но и климатические аномалии вроде «ядерной зимы», делающей планету непригодной для жизни.

Пандемия занимает второе место. Несмотря на достижения медицины, глобализация, климатические сдвиги и мутации патогенов повышают риск появления супервирусов. Учёные напоминают: природа хранит тысячи неизученных микроорганизмов, потенциально опасных для человека.

Третья угроза — астероидный удар. Падение небесного тела 66 млн лет назад привело к исчезновению динозавров и перестройке экосистем. Сегодня астрономы отслеживают потенциально опасные объекты, разрабатывая методы их отклонения. Однако вероятность катаклизма космического масштаба, хотя и минимальна, сохраняется.

Все три сценария несут риски гуманитарных кризисов, массовых миграций и войн за ресурсы. Мировое сообщество инвестирует в технологии превентивных мер и упреждающие системы мониторинга, но абсолютная защита от глобальных угроз остаётся недостижимой.