Стала известна дата начала поставок импортозамещенных "Суперджетов"

Глава Минпромторга России Антон Алиханов рассказал о том, когда импортзамещенный самолет Superjet SJ-100 будет поставлен авиакомпаниям. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Алиханова, поставки самолета запланированы на начало следующего года. При этом, ранее госкорпорация «Ростех» объявила о том, что SJ-100 будет сертифицирован в срок.

«Уже в следующем году мы начинаем в начале года поставки наших "Суперджетов" с новым двигателем ПД-8», — рассказал Алиханов.

Ранее объединенная авиастроительная корпорация провела успешные летные испытания прототипа Superjet 100 с российскими двигателями ПД-8. Во время тестирования самолет превысил высоту в 11 км и достиг скорости 0,78 Маха.