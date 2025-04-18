Древние жители Техаса превращали кости в музыкальные инструменты

Американские ученые исследовали обработанные человеческие кости, датируемые 700–1500 годами нашей эры, найденные на археологических стоянках в Южном Техасе, США. Люди раскалывали кости и модифицировали их для поклонения предков и в качестве военных трофеев. Один из предметов, найденный в Техасе, представляет собой костяной музыкальный инструмент, позволяющий получить гулкий звук. Возможно, Южный Техас имел некоторые культурные связи с Мексикой, где изготовляли похожие инструменты. Исследование опубликовано в журнале International Journal of Osteoarchaeology.

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Доисторический Техас, США, редко находится в центре внимания археологов. Однако именно здесь исследователи обнаружили модифицированные человеческие кости, обработанные вручную — с надрезами, бороздками и признаками полировки.

Американские ученые решили повторно проанализировать эти останки. Они исследовали 29 костей, датированных 700–1500 годами нашей эры. Команда установила, что в основном останки представляли собой кости рук и ног. Все они прошли посмертную обработку: древние люди сняли с костей кожу с помощью острых предметов и просушили. Затем кости раскалывали с помощью метода «паз-защелка»: его суть состоит в том, чтобы вырезать на поверхности бороздки на определенную глубину, сделать кость хрупкой и сломать ее пополам.

Такой способ использовали и другие племена Америки, но для Южного Техаса это редкость. Вероятно, местные жители модифицировали кости для поклонения предкам, в качестве военных трофеев и других предметов. Например, из одной левой плечевой кости люди изготовили рашпиль — продолговатый музыкальный инструмент, похожий на скребок. На самой кости были выгравированы 20 зазубрин в виде зигзага. Судя по следам, жители часто использовали инструмент для получения гулкого звука.

По словам ученых, идея музыкального инструмента могла прийти в Южный Техас с юга — из Мексики. Существует гипотеза, что между регионами шел торговый путь вдоль побережья Мексиканского залива, однако доказательств культурного влияния пока немного.

«Сходство между типами артефактов из Южного Техаса и Мексики является фактором, указывающим на влияние, но музыкальные рашпили выглядят как попытка копирования (на мой взгляд). Например, те, что в Техасе, сделаны из плечевой кости, в то время как те, что в Мексике, обычно делаются из бедренной кости», — рассказал Мэтью Тейлор, автор исследования из Университета Огасты, США.

В будущем новые данные позволят узнать больше о жизни древних американских племен и о том, насколько сильно они были связаны с соседними цивилизациями.