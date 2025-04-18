Представлен бюджетный смарт-проектор Xiaomi

Xiaomi представила дешевый смарт-проектор Redmi Projector 3 Lite, предлагающий сбалансированные для своей цены характеристики. Об этом сообщает портал GizmoChina.

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Устройство способно проецировать 100-дюймовое изображение с разрешением 1080p в пропорциях 1,2:1. Сертификация SGS гарантирует низкий уровень синего света, что делает использование безопасным для глаз. Кроме того, заявлена поддержка автоматической фокусировки благодаря ToF-датчику.

За производительность смарт-проектора отвечает четырехъядерный процессор Amlogic T950S с частотой 1,5 ГГц, дополненный 1 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Работает Redmi Projector 3 Lite под управлением фирменной HyperOS. В устройстве предусмотрены порты HDMI с ARC, USB 2.0, аудиоразъем и поддержка двухдиапазонного Wi-Fi.

Проектор весит 1,2 кг, а его размеры составляют 146х113х172,5 мм. В комплект поставки входит Bluetooth-пульт для управления.

Redmi Projector 3 Lite появится на китайском рынке с 22 апреля по цене в 699 юаней (около 7,8 тыс. руб.).