В кадр со спутника в Google Earth попал другой спутник

Google Earth удивил пользователей необычным изображением спутника, появившегося четыре раза на одном кадре в разных цветах над сельской местностью Северного Техаса. Снимок, сделанный 30 ноября 2024 года спутником Pleiades от Airbus, показывает объект, похожий на SpaceX Starlink V2 Mini. Изображение было впервые замечено на Reddit, вызвав оживлённые дискуссии.

© Google Earth

Спутник запечатлён в четырёх спектральных диапазонах — красном, синем, зелёном и ближнем инфракрасном, что создаёт эффект многократного появления. Это произошло из-за высокой скорости спутника (свыше 27,000 км/ч) и последовательной съёмки Pleiades, которая фиксирует разные цвета с небольшой задержкой. Пятый, чёрно-белый снимок в панхроматическом режиме оказался самым чётким. Хотя некоторые предположили, что это китайский спутник Ziyuan 3-02, сходство со Starlink кажется более вероятным, учитывая их большое число на орбите.

Снимок стал не только визуальным курьёзом, но и наглядной демонстрацией технологий спутниковой фотографии.