Команда китайских ученых разработала уникальную систему дронов, которая способна автономно выполнять сложные воздушные маневры с точностью, превосходящей даже самых опытных людей-операторов, сообщает «Синьхуа». Алгоритмы, созданные исследователями из Чжэцзянского университета, позволяют дронам автономно выполнять сложные маневры, такие как бочки и петли, одновременно искусно обходя препятствия. Научная статья с описанием достижения вышла в Science Robotics. Оно может кардинально изменить поисково-списательные операции, повышая их эффективность в сложных условиях, таких как леса, развалины, туннели и канализации.

Летучие мыши, вороны, соколы — мастера маневренного полета, созданные эволюцией.

«Такой биологический интеллект — именно то, что требуется современным дронам для выполнения сложных воздушных заданий», — отметил Гао Фэй, возглавивший исследование.

Подобно этому, лучшие операторы дронов могут выполнять в сложной среде «воздушный балет», используя интуитивное движение, похожее на мышечную память танцора. Однако текущие алгоритмы дронов конвертируют движения во вручную настраиваемые параметры довольно грубо.

«Мы сделали, по сути, "строительные блоки" для акробатики дронов. Система автоматически преобразует простые команды в плавные, сложные воздушные движения», — объяснил Гао, автор статьи.

Эта платформа интегрирует желаемые траектории в решаемые метрики для маневров, используя бортовые вычисления и предзагруженные карты для навигации.

В уличных тестах автономный дрон успешно выполнял при последовательных акробатических маневра на 220-метровом маршруте без вмешательства человека.

Система также продемонстрировала замечательную точность в ограниченных пространствах. На узкой 3,5-метровой полосе препятствий дрон пролетал задним ходом через кольца диаметром 80 сантиметров и выполнял маневры «змейкой». Он поддерживал точность в пределах 15 сантиметров, летя со скоростью до 7 метров в секунду на повторных испытаниях.

Когда дрон играл против лучших операторов дронов Китая, автономная система добилась 100% успеха в прохождении через шесть 1,2-метровых узких ворот, в то время как люди справлялись только в 12,5% случаев.

В будущем авторы планируют создать полностью автономные системы, которые смогут мгновенно адаптироваться к неизвестной и меняющейся среде, без необходимости предварительно загружать карты.