Инсайдер опубликовал фото iPhone 17 Pro в разобранном состоянии

Авторитетный инсайдер Majin Bu опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) сравнительную фотографию iPhone 17 Pro и iPhone 16 Pro, демонстрирующую изменения в конструкции и дизайне предстоящей новинки.

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Изображение подтверждает, что камеры в iPhone 17 Pro и датчик LiDAR будут разнесены по разные стороны, а смартфон получит широкий блок камеры. Также в новинке будет немного изменено расположение перископического модуля. С чем это связано, инсайдер не уточнил.

По слухам, iPhone 17 Pro вместо титанового корпуса получит алюминиевый со стеклянной задней панелью и горизонтальным блоком камер с тремя 48-мегапиксельными модулями и селфи-камерой на 24 Мп.

Диагональ экранов версий Pro и Pro Max не изменится и составит 6,3 и 6,9 дюйма. Также известно, что в новом поколении все смартфоны предложат дисплеи с поддержкой технологии ProMotion с адаптивной частотой обновления изображения от 1 до 120 Гц.

За производительность флагманских моделей будет отвечать новейший чип Apple A19 Pro, дополненный 12 ГБ оперативной памяти. Презентация iPhone 17 ожидается в сентябре 2025 года.