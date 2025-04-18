Открыт способ взлома квантового компьютера

Законы квантовой механики делают невозможным копирование квантовой информации — но это не значит, что квантовые компьютеры нельзя взломать. Две независимые команды исследователей разработали методы нарушения вычислений на квантовых компьютерах, основанных на атаке rowhammer, применяемой для взлома обычных компьютеров.

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Метод rowhammer (англ. «молоток по строкам») нацелен на динамическую оперативную память (DRAM), широко применяемую для кратковременного хранения информации в классических компьютерах. Он используют уязвимость, обусловленную высокой плотностью данных в чипах: посредством непреднамеренных электрических взаимодействий между ячейками хакеры могут изменять их содержимое, например, для получения прав доступа.

Казалось бы, в отношении квантовых компьютеров этот способ неприменим в силу их недостаточной сложности — у них нет ни памяти, ни программ с привилегиями. Однако непреднамеренное взаимодействие между кубитами возможно, доказали ученые из Гданьского университета.

Они убедились в этом на нескольких квантовых компьютерах IBM, которые предоставляют облачные квантовые вычисления удаленным пользователям на отдельных группах кубитов в одном компьютере. Исследователи запустили множество коротких программ, манипулирующих группой кубитов, к которым у них был доступ. Это вызвало перекрестные помехи между задействованными кубитами и соседним кубитом — его изучение показало изменение состояния после атаки, подобной rowhammer.

Ученые-«хакеры» провели десятков тысяч экспериментов в поиске самых эффективных способов реализации этой атаки. «Я был почти уверен, что мы получим хорошие результаты, но удивился, насколько сильными были перекрестные помехи в некоторых случаях», — признался профессор Марцин Павловски из Гданьского университета, руководивший исследованием.

В Северо-Западном университете в Иллинойсе также вдохновилась атаками rowhammer и разработали метод QubitHammer, способный менять управляющие кубитами микроволновые импульсы. Технологию протестировали на квантовом компьютере IBM и обнаружили, что она может вызывать перекрестные помехи между кубитами — причем даже необязательно соседними.

IBM недавно лишила пользователей возможности изменять микроволновые импульсы. Но другие компании, например Rigetti Computing и IQM, предлагают аналогичный облачный доступ к своим квантовым компьютерам, включая некоторый контроль над микроволнами.

«При использовании квантовых компьютеров IBM в настоящее время нет ситуации, в которой два пользователя могли бы одновременно запускать схемы на одном квантовом оборудовании, что делает эту и подобные методики невозможными на практике», — заявил технический директор IBM Quantum Оливер Дайал.

Однако по мере увеличения размеров квантовых компьютеров и их коммерческой жизнеспособности некоторые компании могут разрешить пользователям совместно использовать одно устройство — как это уже происходит с классическими компьютерами, доступными через облако, предупредил Якуб Шефер с кафедры электротехники и вычислительной техники Северо-Западного университета.

Исследования справедливы для сегодняшних сравнительно небольших и шумных квантовых компьютеров, заметил Доминик Ханглейтер из Калифорнийского университета в Беркли. По его словам, представления о «квантовом взломе», вероятно, изменятся по мере того, как квантовые компьютеры станут лучше обнаруживать и исправлять свои ошибки и будут интегрированы в существующие цифровые экосистемы, например, станут одним из слоев вычислений наряду с обычными суперкомпьютерами.

Квантовые компьютеры все еще на ранней стадии развития, поэтому изучение атак, подобных rowhammer, может привести к созданию защитных механизмов в следующем поколении устройств, согласился Шефер. Этого не произошло с традиционными компьютерами, многие из которых до сих пор уязвимы к подобным методам просто потому, что способы взлома были обнаружены уже после того, как архитектуры компьютерной памяти стали стандартом.

Вместе с этим работу над контрмерами против взлома надо вести с известной долей осторожности, уверена Акшата Шеной из Гданьского университета: «[В классических компьютерах] методы смягчения ошибок или контрмеры, которые были реализованы для преодоления определенных видов rowhammer, сами по себе породили новые типы атак».