МВД предупредило о риске блокировки банковских приложений из-за VPN

Эксперты Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ предостерегли россиян от использования VPN при работе с банковскими приложениями, так как это может привести к блокировке личного кабинета. Об этом сообщает aif.ru.

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В МВД подчеркнули, что системы банковской безопасности идентифицируют пользователя на основании параметров IP-адреса и уникального номера мобильного устройства. Применение VPN скрывает эти данные, что затрудняет идентификацию клиента и может вызвать подозрение о несанкционированном доступе. В случае блокировки для ее снятия потребуется личное обращение в отделение банка.

Кроме того, сотрудники УБК отметили возможные риски использования VPN-приложений. В некоторых случаях они могут анализировать действия пользователя для продвижения рекламного контента. В худших сценариях под видом VPN-сервисов может быть внедрено вредоносное ПО.

Эксперты предупреждают, что использование VPN-сервисов может представлять опасность как для информационной безопасности, так и для банковских приложений пользователей.