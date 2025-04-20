YouTube Music получил функцию защиты от резкого перепада громкости разных треков

YouTube Music получил долгожданное обновление, которое решает проблему резких перепадов громкости между треками. Фовая функция «Consistent Volume» теперь доступна на Android и iOS, но пока не для всех пользователей. Она автоматически выравнивает громкость аудио, чтобы переходы между песнями разных жанров или эпох звучали плавно, без неприятных скачков, которые могут навредить слуху.

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Функция уже появилась у некоторых пользователей в виде переключателя в настройках приложения. Для активации нужно зайти в меню воспроизведения на экране «Сейчас играет» и включить опцию одним касанием. Ранее подобная функция «Stable Volume» была внедрена в основное приложение YouTube, а теперь она адаптирована для музыкального сервиса. Однако Google, как обычно, разворачивает обновление постепенно, через серверные изменения, так что некоторым придется подождать.