Ученые объяснили непредсказуемость метеорных потоков

Американские ученые смоделировали движение долгопериодических комет в Солнечной системе не вокруг Солнца, а вокруг барицентра — общей точки системы. Оказалось, что относительно барицентра кометы движутся стабильно, а когда переходят на орбиту Солнца, становятся хаотичными. По словам авторов, это вызвано движением самого Солнца: оно встречается с метеорными телами комет в разное время и способствует их рассеиванию. В будущем открытие позволит точнее прогнозировать метеоритные дожди. Исследование опубликовано в журнале Icarus.

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Каждый год Земля пересекает следы метеорных потоков, оставленных кометами. Одни из них хорошо предсказуемы, а другие то появляются, то пропадают на десятилетия. Долгое время для предсказаний движения комет ученые использовали одну модель, согласно которой все планеты вращаются вокруг Солнца. Однако звезда не статична и движется вместе с планетами вокруг общей точки — барицентра Солнечной системы. Поэтому модель с Солнцем в центре может упрощать исследования, но бывает недостаточно точной.

Американские ученые решили проверить, как барицентр влияет на орбиты долгопериодических комет — тех, которым нужно больше 200 лет, чтобы обогнуть Солнце. Они смоделировали движение комет относительно барицентра и обнаружили, что в этом случае их орбиты достаточно стабильны. Затем они смоделировали, как космические частицы пролетают мимо Юпитера, и тогда потоки не оставались ровными и со временем рассеивались.

Оказалось, что при пролете через внутреннюю часть Солнечной системы комета временно «переключается» с барицентрической орбиты на орбиту вокруг Солнца и обратно. Каждый такой переход немного меняет угол наклона и положение орбиты. Метеорные тела, находящиеся в разных точках потока, сталкиваются с Солнцем в разное время, поэтому поток постепенно рассеивается. Это явление в том числе зависит от положения Солнца и скорости его движения по орбите вокруг барицентра в момент сближения с кометой.

На основе новых данных ученые рассчитали возраст более 200 долгопериодических метеорных потоков. Их метод позволит лучше понимать происхождение комет, отслеживать их следы и предсказывать редкие появления космических частиц на небе Земли. Ранее с похожими расчетами астрономы предсказали метеоритный дождь, который в 1990-х внезапно прошел над Испанией: каждую минуту в небе вспыхивал яркий метеор, и весь дождь продолжался 40 минут.