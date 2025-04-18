Обнаружены окаменелости кита возрастом 39 млн лет

В Перу обнаружили окаменелости кита возрастом 39 млн лет
В Перу в пустыне нашли окаменевшие останки древнего морского существа. Это кит, который жил на Земле 39 млн лет назад. Вес Perucetus colossus при жизни мог достигать 70 тонн.
Окаменелости нашли еще 14 лет назад. Однако из-за того, что внушительные размеры делали затруднительной их транспортировку, к изучению костей приступили только недавно.
Сейчас в распоряжении учёных 13 массивных позвонков, четыре ребра и часть тазовой кости, на основе которых удалось частично реконструировать внешний облик этого загадочного существа.
При этом достоверной информации о том, чем питались эти киты, нет. Дело в том, что палеонтологи еще не нашли череп и зубы кита, что помогло бы определить рацион.