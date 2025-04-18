Обнаружены окаменелости кита возрастом 39 млн лет

В Перу в пустыне нашли окаменевшие останки древнего морского существа. Это кит, который жил на Земле 39 млн лет назад. Вес Perucetus colossus при жизни мог достигать 70 тонн.

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Окаменелости нашли еще 14 лет назад. Однако из-за того, что внушительные размеры делали затруднительной их транспортировку, к изучению костей приступили только недавно.

Сейчас в распоряжении учёных 13 массивных позвонков, четыре ребра и часть тазовой кости, на основе которых удалось частично реконструировать внешний облик этого загадочного существа.

При этом достоверной информации о том, чем питались эти киты, нет. Дело в том, что палеонтологи еще не нашли череп и зубы кита, что помогло бы определить рацион.