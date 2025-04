Названы смартфоны Samsung, которые получат Android 16

Несмотря на задержку выпуска Android 15, Samsung активно готовится к скорому выпуску One UI 8 на базе Android 16. Об этом сообщает портал SamMobile, также опубликовавший предварительный список устройств, которые получат обновление.

© Samsung

Отмечается, что список устройств не официальный и не окончательный. Тем не менее на обновление могут рассчитывать владельцы Samsung Galaxy S21 FE, серий Galaxy S22, Galaxy Z Fold4 и Z Flip4, Galaxy A06, Galaxy A14, A15, A16, A23, A24, F06, F15, M05, M15 и более новые модели.

Также обновление будет выпущено для планшетов Galaxy Tab S8, Tab A9 и новее.

Ожидается, что One UI 8 будет станет минорным обновлением, в основном сосредоточенным на доработку функций, представленных в One UI 7. Релиз One UI 8 ожидается в конце июля или начале августа.

Летом Samsung представит складные смартфоны Galaxy Z Fold7 и Flip7, а также более доступную раскладушку — Flip SE, которая предложит схожие с прошлогодней моделью параметры и дизайн.

Релиз Android 16 ожидается в июне 2025 года. Первыми новую версию ОС получат смартфоны Google Pixel.