Число атак через WhatsApp в России выросло в шесть раз

По данным Координационного центра доменов .RU/.РФ, число случаев мошенничества в мессенджере WhatsApp (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещённой корпорации Meta) увеличилось в шесть раз в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно оценкам экспертов, опрошенных «Известиями», самыми распространёнными мошенническими схемами являются звонки от имени сотрудников правоохранительных органов или руководителей компаний, массовые рассылки с взломанных аккаунтов, а также фишинговые атаки, маскирующиеся под предложения от различных компаний.

Директор компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров отметил, что цель таких атак — получить от жертвы подтверждение данных или «проверить безопасность счетов». Для повышения доверия злоумышленники активно используют утечку персональных данных.

«Если мошенники выходят на связь через сообщения, они часто отправляют фишинговые ссылки на поддельные сайты. Также они могут просить передать коды из СМС», — добавил Игорь Бедеров.

Одна из популярных схем — звонок от имени руководителя компании, который якобы просит помочь сотруднику ФСБ или МВД. Такой «сотрудник» действует крайне напористо, запугивает жертву и заставляет выполнять его указания.

«Мне сказали, что моя фамилия фигурирует в деле о незаконном выводе денег за границу от имени моей компании. Были предъявлены документы и распоряжение генерального директора. Руководитель якобы просил содействовать органам и выполнить их инструкции. Меня заставили назвать номера счетов и банковских карт, а потом — перевести средства на другие счета. Запугивание продолжалось несколько часов. К счастью, я вовремя опомнился», — рассказал москвич Михаил.

Как свидетельствуют обсуждения на форумах и в соцсетях, такие «сотрудники» обычно прекращают общение, если собеседник требует соблюдения официальных процедур, например, предъявления ордера при визите домой.

По словам представителя Координационного центра доменов .RU/.РФ Евгения Панкова, за первые месяцы 2025 года число атак на пользователей WhatsApp в России выросло в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«У WhatsApp в России большая пользовательская база, включая наиболее уязвимые категории — детей и пожилых людей. Основными инструментами злоумышленников остаются фишинг и социальная инженерия. Они легко адаптируют сценарии под текущие интересы людей, что создаёт для них эффект “золотой лихорадки”», — пояснил Панков.

Также набирает обороты захват учётных записей. Чтобы потерять доступ к аккаунту, достаточно перейти по вредоносной ссылке. После взлома аккаунт используется для массовой рассылки сообщений с просьбами о финансовой помощи — и люди нередко на них откликаются.

По словам Игоря Бедерова, злоумышленники рассылают такие сообщения, в том числе с использованием голосовых сообщений, созданных на основе образцов реального голоса родственников или знакомых жертвы с применением дипфейк-технологий.

Широко распространены и фишинговые рассылки, ведущие на поддельные сайты, где собираются данные банковских карт. Для привлечения внимания используются обещания крупных скидок, бонусов, лотерей и выгодных инвестиций.

В преддверии отпусков активизировались рассылки с предложениями выгодного бронирования отелей и аренды жилья на курортах. При этом мошенники используют и другие каналы — социальные сети и видеохостинги.