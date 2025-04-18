Ученый прокомментировал новость о способности США управлять временем

Научный сотрудник Института исследований природы времени при МГУ Сергей Кравченко в беседе с Life.ru заявил, что даже если в США прикоснулись к особой материи, находящейся за пределами времени, это еще не значит, что они научились ею управлять и смогут заставить ее работать во благо человечества. Так собеседник издания прокомментировал признание Белого дома о создании технологий для управления временем и пространством.

По мнению Кравченко, американцы ведут работу с квантовым компьютером, поскольку, как и квантовый мир, он выходит за пределы сиюминутного восприятия времени. Эксперт обратил внимание на то, что квантовый компьютер и квантовая реальность вбирают в себя как будущее, так и прошедшее, какие-то структуры пространства вне времени.

Если Штатам удалось прикоснуться к этой сущности, особой материи, которая находится за пределами времени и доступна лишь специально подготовленным людям, то, согласно предположению ученого, квантовому компьютеру также будет доступна эта особая реальность.

При этом собеседник издания подчеркнул, что одно дело прикоснуться к такому миру, а другое дело – взаимодействовать с ним и как-то на него влиять. Отдельный вопрос – поставить его на службу человеку, что одновременно возможно и невозможно, ведь эта структура находится за пределами человеческого сознания, уточнил Кравченко.

Специалист резюмировал, что если какие-то технологии в США научились вести диалог с запредельным миром, это не значит, что они с ним договорятся, и тем более не значит, что они начнут им манипулировать.