Мамонтенка Яну из Якутии отправили на аутопсию

Ведущие российские ученые приступили к изучению находки, сделанной в Якутии. Под скальпель палеонтологов и биологов попала мамонтенок Яна. Чем так важны эти исследования и что именно хотят узнать специалисты, узнал корреспондент «МИР 24» Дмитрий Белькевич.

Группа ученых проводит аутопсию тканей животного, тело которого пролежало в вечной мерзлоте более 110 тысяч лет. На операционном столе – мамонтенок Яна. Нашли ее в Якутии в Батагайском овраге год назад. Однако публике представили только после проверки находки на сибирскую язву. Сейчас у специалистов новые задачи – провести ряд важных исследований и анализов.

«В первую очередь нас интересует внутреннее содержание зверя. Потому что зверь древний. Мы видим, что сохранился желудок, часть кишечника, ну, естественно, сердце, легкие. Внутренние органы несут огромную информацию паталогоанатомическую, которую, безусловно, придется еще не один год расшифровывать», − рассказал ведущий научный сотрудник Музея мамонта Северо-Восточного федерального университета, ведущий научный сотрудник Зоологического института РАН Алексей Тихонов.

Уникальность Яны не только в возрасте, но и в сохранности. Теперь ученые могут получить данные о строении животного, а также образе жизни и окружающей среде.

Анатолий Николаев, ректор Северо-Восточного федерального университета

«В желудке были остатки растительности, скорее всего, специалисты посмотрят, чем мамонт питался. Дальше внутри были некоторые образования, может, посмотрят, какие болезни у этого мамонтенка были».

Специалисты отобрали пробы для паразитологических и микробиологических исследований. Из тела извлекут и изучат бактерии, которые существовали сотню тысяч лет назад и могли сохранить свою жизнеспособность.

Артемий Гончаров, профессор кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии Северо-Западного медицинского университета имени Мечникова

«Во многом палеомикробиологические исследования позволяют оценить, а есть ли реальные какие-то риски, связанные с растеплением вечной мерзлоты, с распространением каких-то древних микроорганизмов. Можно сказать, что пока многолетний опыт работы нашей лаборатории и наших коллег говорит о том, что риски эти если и существуют, то они чрезвычайно низкие».

Тем временем местность в бассейне реки Яна на севере Якутии, где обнаружили находку, может хранить еще много тайн.

Оксана Занина, старший научный сотрудник Института физико-химических и биологических проблем почвоведения

«Мы имеем возможность работать с этими слоями и увидеть развитие, динамику развития экосистем. Я думаю, больше, чем 800 тысяч лет однозначно».

Овраг разрастается с таянием льдов и открывает новые перспективы для палеонтологов, которые называют его машиной времени.