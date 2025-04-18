Обновленное приложение Т-банка появилось в App Store

Т-банк объявил о том, что выложил новую версию мобильного приложения. Новое приложение будет доступно только для iOS. В AppStore приложение вышло под названием Freelance Case, убедился корреспондент Frank Media.

В банке пользователей призвали скачивать его, пока это возможно, так как «приложение могут удалить из App Store в любой момент». Скачать его можно здесь: https://t.tb.ru/ios_apr_channels

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Т-банк (ранее «Тинькофф») попал под санкции следующих стран: 25 февраля 2023 года — Евроcоюз, в мае — Великобритания, 20 июля — вошел в санкционный список США и Канады, в марте 2024 года против банка ввела санкции и Япония. Как следствие его приложения были удалены из AppStore и GooglePlay. Кредитная организации после этого также пыталась выпускать аналоги своего приложения под разными названиями, но, как правило, в течение недели они пропадают из онлайн-магазина. Этим активно пользуются мошенники и в AppStore периодически появляются фейковые приложения крупных банков.