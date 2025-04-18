Сотрудничество РФ и США по Марсу может предотвратить катастрофу

Взаимодействие России с Соединенными Штатами в области освоения Марса позволит человечеству получить "запасной аэродром" на красной планете в случае глобальной катастрофы на Земле, а также может ее предотвратить. Об этом в беседе с ТАСС заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

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По его словам, ученых часто спрашивают, зачем нужно лететь на Марс, и основной ответ — достижение объединения стран через сотрудничество.

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"Предлагается и другой ответ — создать запасной аэродром на случай катастрофы на Земле. Но стоит заметить, что наилучшим способом предотвращения антропогенного варианта такой катастрофы является всемирное сотрудничество в таком проекте", — сказал Эйсмонт.

Он отметил, что пока сценарий полета на Марс не проработан, а состав миссии не определен, однако подвижки есть, что показывают продолжающиеся испытания ракеты SpaceX. До этого президент РФ Владимир Путин назвал сложным проект освоения Марса, но также напомнил, что даже сложные задачи со временем удается реализовать.