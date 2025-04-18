Мошенники используют пасхальные яйца для обмана россиян в Telegram

Кибермошенники создали в Telegram не менее 11 ботов, в которых якобы можно получить подарок на Пасху в виде премиум-подписок на разные сервисы, сообщили журналистам в ИБ-компании F6.

Обнаруженные боты имеют русский интерфейс и созданы недавно, но ими уже воспользовались порядка 120 тыс. пользователей.

"Мошеннические боты предлагают получить праздничный подарок, приз или премиум-подписку от имени Telegram, Roblox или популярного маркетплейса. В качестве обязательного условия получения подарка указана подписка на определенные Telegram-каналы "спонсоров", - сообщили исследователи.

Один из ботов нацелен на угон аккаунтов в Telegram, другие предлагают подписаться на Telegram-каналы, рекламирующие инвестиционное мошенничество. Сами боты рекламируются в TikTok, а также через Reels в Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В F6 предупреждают, что данная схема с ботами нацелена в том числе на детей.