Ученые NASA нашли на Марсе остатки двух водных периодов

Международная группа исследователей на базе NASA сделала новое открытие в области марсианской гидрологии, проанализировав данные ровера Perseverance. В результате анализа были обнаружены свидетельства нескольких периодов формирования минералов, связанных с водой под поверхностью кратера Джезеро.

Исследователи использовали инновационный метод считывания кристаллической структуры минералов на Марсе, разработанный Технологическим университетом Квинсленда в Австралии. В районе Джезеро под названием Хогваллоу-Флэтс учёные обнаружили «недавний» поверхностный слой минералов, в то время как более глубокие отложения на глубине более 80 метров свидетельствуют о более древней активности воды.

Наличие различных водных условий расширяет потенциальные временные рамки существования жизни на Марсе. Каждый слой минералов представляет собой «новую главу в понимании марсианской обитаемости». Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.