Марсоход Curiosity сделал неожиданную находку

Научная команда марсохода Curiosity сообщила об обнаружении гигантских залежей карбонатов-сидеритов на территории кратера Гейл, где четвертый ровер NASA совершил посадку более 12 лет назад.

Их обнаружение свидетельствует о превращении значительной части оригинальной атмосферы Марса в залежи этих минералов, сообщила пресс-служба канадского Университета Калгари.

"Открытие этих крупных залежей карбонатов на территории кратера Гейл является одновременно и неожиданностью, и важным прорывом в нашем понимании того, как эволюционировали атмосфера и геология Марса с течением времени. В частности, это подтверждает то, что на Марсе были условия для зарождения жизни, а также говорит о том, что формирование отложений сидерита могло лишить Марс значительной части его первичной атмосферы", - пояснил доцент Университета Калгари Бен Тутоло, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Тутоло и его коллеги пришли к такому выводу при анализе данных, которые недавно получили инструменты марсохода Curiosity при анализе образцов, собранных у вершины горы Шарп, высочайшей точки внутри кратера Гейл, на дне которого в далеком прошлом предположительно находилось пресное озеро с теплой водой. Склоны этой горы покрыты отложениями, возникшими в процессе высыхания этого водоема, что делает их особенно интересными для изучения.

В трех подобных регионах, получивших имена Тапо-Капаро, Убаджара и Секвойя, ученые обнаружили неожиданно крупные залежи сидерита, осадочного минерала из карбоната железа, на чью долю приходится примерно 5-10% от общей массы изученных проб горных пород, собранных марсоходом Curiosity. Это открытие стало большой неожиданностью для планетологов, так как проведенные ранее замеры с орбиты не указывали на возможность присутствия карбонатов в данных прослойках пород в кратере Гейл.

Как объясняет Тутоло, обнаружение сидерита на Марсе является очень важным событием с точки зрения истории эволюции планеты. Это связано с тем, что данный минерал обычно образуется в результате взаимодействий углекислого газа, а также жидкой и теплой воды с горными породами и последующего испарения влаги. Иными словами, присутствие сидерита в кратере Гейл свидетельствует и о наличии жидкой воды на древнем Марсе, и о присутствии в его атмосфере больших количеств СО2, порождавшего парниковый эффект.

По словам планетологов, присутствие других минералов железа в некоторых пробах пород с горы Шарп говорит о том, что часть отложений сидерита могла впоследствии разрушиться в результате контакта с водой с высоким уровнем кислотности, а также других геохимических процессов. В результате этого часть углекислого газа вернулась в атмосферу Марса, чего, однако, было явно недостаточно для ее полного восстановления. Это могло послужить одной из причин того, почему на современном Марсе почти нет воды, а его воздушная оболочка является крайне разреженной, подытожили исследователи.