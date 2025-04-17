Ученые вновь нашли признаки жизни на K2-18b

Андрей Дуванов

Телескоп «Джеймс Уэбб» вновь обнаружил признаки жизни на планете K2-18b — ранее ученые уже наблюдали на ней подобный феномен, но тогда он был опровергнут после более подробного изучения. Об этом сообщает The Astrophysical Journal Letters.

Ученые вновь нашли признаки жизни на K2-18b
© ESA/Hubble

Планета K2-18b находится в 124 световых годах от Земли. Как показало наблюдение, в ее атмосфере содержатся вещества диметилсульфид и диметилдисульфид — на Земле эти вещества могут вырабатывать только живые водоросли.

При этом, другие свойства этой планеты говорят о том, что жизнь на ней не может существовать — ученые полагают, что атмосфера на K2-18b имеет очень мощный парниковый эффект, из-за которого средняя температура ее поверхности должна намного превышать точку кипения.

Кроме того, в 2023 году «Джеймс Уэбб» уже находил следы диметилсульфида в атмосфере K2-18b. Тогда эти исследования подверглись критике со стороны научного сообщества — ученые считают, что отличить диметилсульфид от метана в данной ситуации можно только в том случае, если его концентрации в 20 раз выше, чем на Земле, что вызывает сомнения. Однако, новые наблюдения подтвердили наличие диметилсульфида или диметилдисульфида, причем с вероятностью в 99,7%.

«Учитывая все, что мы знаем, планета-гикеан (планеты с жидким океаном, над которым есть богатая водородом атмосфера) с океаном, кишащим жизнью, — сценарий, в наибольшей степени стыкующийся с теми данными, которые мы получили», — рассказал ученый Института астрономии Кембриджа Никку Мадхусудхан.

Впрочем, ученый подчеркнул, что нельзя исключать и того, что на K2-18b происходят какие-то неизвестные науки процессы, которые не встречаются на Земле. Именно они могут объяснять наличие найденных веществ.

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