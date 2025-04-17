Ученые вновь нашли признаки жизни на K2-18b

Телескоп «Джеймс Уэбб» вновь обнаружил признаки жизни на планете K2-18b — ранее ученые уже наблюдали на ней подобный феномен, но тогда он был опровергнут после более подробного изучения. Об этом сообщает The Astrophysical Journal Letters.

© ESA/Hubble

Планета K2-18b находится в 124 световых годах от Земли. Как показало наблюдение, в ее атмосфере содержатся вещества диметилсульфид и диметилдисульфид — на Земле эти вещества могут вырабатывать только живые водоросли.

При этом, другие свойства этой планеты говорят о том, что жизнь на ней не может существовать — ученые полагают, что атмосфера на K2-18b имеет очень мощный парниковый эффект, из-за которого средняя температура ее поверхности должна намного превышать точку кипения.

Кроме того, в 2023 году «Джеймс Уэбб» уже находил следы диметилсульфида в атмосфере K2-18b. Тогда эти исследования подверглись критике со стороны научного сообщества — ученые считают, что отличить диметилсульфид от метана в данной ситуации можно только в том случае, если его концентрации в 20 раз выше, чем на Земле, что вызывает сомнения. Однако, новые наблюдения подтвердили наличие диметилсульфида или диметилдисульфида, причем с вероятностью в 99,7%.

«Учитывая все, что мы знаем, планета-гикеан (планеты с жидким океаном, над которым есть богатая водородом атмосфера) с океаном, кишащим жизнью, — сценарий, в наибольшей степени стыкующийся с теми данными, которые мы получили», — рассказал ученый Института астрономии Кембриджа Никку Мадхусудхан.

Впрочем, ученый подчеркнул, что нельзя исключать и того, что на K2-18b происходят какие-то неизвестные науки процессы, которые не встречаются на Земле. Именно они могут объяснять наличие найденных веществ.