Названа причина сбоя в работе Telegram
Проблемы в работе Telegram связаны со сбоем на инфраструктуре сервиса. Об этом РИА Новости сообщили в Роскомнадзоре.
Отмечается, что проблемы в работе мессенджера были зафиксированы 17 апреля, начиная с 19:30 по московскому времени. Они наблюдались по всему миру, в том числе в Германии, Болгарии, Испании и России.
«По предварительным данным, проблема связана со сбоем на инфраструктуре сервиса», — сообщили в Роскомнадзоре.
В основном пользователи Telegram жаловались на замедленную работу приложения и сбои при отправке сообщений. Пик обращений пришелся на 19:30 по московскому времени, было зафиксировано свыше шести тысяч сообщений о неполадках. В настоящее время их число сократилось до 330.