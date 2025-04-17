Названа причина сбоя в работе Telegram

Проблемы в работе Telegram связаны со сбоем на инфраструктуре сервиса. Об этом РИА Новости сообщили в Роскомнадзоре.

Отмечается, что проблемы в работе мессенджера были зафиксированы 17 апреля, начиная с 19:30 по московскому времени. Они наблюдались по всему миру, в том числе в Германии, Болгарии, Испании и России.

«По предварительным данным, проблема связана со сбоем на инфраструктуре сервиса», — сообщили в Роскомнадзоре.

В основном пользователи Telegram жаловались на замедленную работу приложения и сбои при отправке сообщений. Пик обращений пришелся на 19:30 по московскому времени, было зафиксировано свыше шести тысяч сообщений о неполадках. В настоящее время их число сократилось до 330.